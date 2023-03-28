«صحابيات فى رحاب النبى».. حلقات ثقافية يعرضها تعليم أسوان فى رمضان

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تعرض مديرية التربية والتعليم في أسوان، الموسم الثالث من "فوانيس رمضان"، حيث يتم إذاعة حلقات ثقافية بعنوان "صحابيات فى رحاب النبى صلى الله عليه وسلم" وتذاع يوماً بعد يوم، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وتضمن الحلقات الثقافية الخاصة بـ"صحابيات فى رحاب النبى صلى الله عليه وسلم" التعرف شخصية جديدة لصحابية جليلة كان لهم أثر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

والشخصيات التى تم عرض حلقات ثقافية عنهن حتى الوقت الحالي ضمن حلقات "صحابيات فى رحاب النبى صلى الله عليه وسلم" هن كلاً من: السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ونسيبة بنت كعب النجارية، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.

ويتم تقديم هذه الحلقات الثقافية من خلال عرض فيديو لكل حلقة، وبواسطة توجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف موجه عام رياض الأطفال سهير عبدالرؤوف، وصوت المعلمة غادة جامع، وتصميم الفيديوهات المعلمة شيماء صادق، معلمات بقسم رياض الأطفال.