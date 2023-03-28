حبس المتهم بالشروع في قتل طالب جامعي بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بالشروع في قتل جاره طالب جامعي، بسبب الخلاف على ركنة سيارة بمنطقة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن محاسبا طعن جاره "طالب جامعي" بسلاح أبيض، بسبب خلاف على ركن سيارة المجني عليه أمام العقار الذي يقيمان به، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم.

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.