الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

برلمانية: استجابة الرئيس لمقترح «الإشراف القضائي» خلق ارتياحا بالشارع السياسي

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، هو استمرار لنهج الدولة في لتعامل بنزاهة وشفافية مع المواطنين.

وأشارت النائبة رحاب موسى، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لقي ارتياحا لدى الشارع السياسي المصري، مشيرة إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.

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وأضافت موسى أن المقترحات المقدمة للحوار الوطنى جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، وهذا يؤكد أن الحوار محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

 

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