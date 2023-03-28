الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة دورية لأعمدة وشبكات الكهرباء بأحياء المنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كلف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية الوحدات المحلية بالمرور الميداني، على كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ للتأكد من انتظام منظومة صيانة أعمدة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بمتابعته لأعمال الإنارة وصيانة الاعمدة والكشافات وتغيير العوازل المتهالكة و مراجعة الوصلات الكهربائية بنطاق المدينة و بطريق كفر فيشا/منوف والحامول و البطحة و برهيم الخمسين، وكذا بقرى بهواش وزاوية رزين وكفر العشرى وبرهيم و كفر السنابسة وسدود والمصرف الشرقى وعزبة الهيشة بصنصفط ومنطقة الجهية بجزى ومنطقة المجيرة بطملاى  وكفر رماح والعامرة.

ولفت إلى تكثيف حملات الصيانة بمختلف الشوارع والميادين العامة لمتابعة صيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء، وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة تحقيقاً للصالح العام.

وتابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الصيانة الشاملة لكافة شبكات الكهرباء بنطاق المدينة ، بالإضافة إلى متابعة المنظومة بنطاق الوحدات المحلية بأشليم وتركيب لمبات الليد الجديدة وتغيير التالف منها ومراجعة العوازل الكهربائية بداية من موقف السيارات بأشليم مرورا بالجمعية الزراعية وحتى مدخل قرية شمنديل وطريق الجبل بالقرية.

وفيما يخص الوحدة المحلية بابنهس، فقد تم صيانة خطوط الإنارة واللوحات الكهربائية بمدخل كفر ابو الحسن وطريق كفر ابشيش بقرية أم خنان، وكذا إصلاح محول الجسر، وتركيب كشاف الإنارة الحديثة بطريق برة العجوز، وشارع أبو زايد بميت برة و قرية كفر العرب، وتم صيانة الأعمدة بمدخل مصطاي والرمالي وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.
وفى مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية صيانة أعمدة الإنارة بقرية زاوية البقلي ومختلف الوحدات القروية بنطاق المركز، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية بالمركز والمدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت رئيسة حي شرق شبين الكوم، إلى أنه تم شن العديد من الحملات المكثفة والمتابعات الميدانية الموسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق الحي، وتم تركيب لمبات الليد الموفرة وتغيير الكشافات التالفة ومراجعة المنظومة لضمان تحسين الرؤية البصرية بنطاق الحى والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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