سقوط مسن من الطابق السابع فى البساتين

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق السابع في البساتين، بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن جثة هامدة بادعاء السقوط من علو.

بالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عصام. 61 سنة»، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى نزيف داخلي.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأنَّ المتوفى اختل توازنه وسقط من بلكونة منزله في الشارع ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.