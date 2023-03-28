الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسن من الطابق السابع فى البساتين

مصرع مسن
مصرع مسن

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق السابع في البساتين، بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن جثة هامدة بادعاء السقوط من علو.

بالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عصام. 61 سنة»، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى نزيف داخلي.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأنَّ المتوفى اختل توازنه وسقط من بلكونة منزله في الشارع ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مسن محافظة القاهرة البساتين الطابق السابع سقوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أقدم صانع قطايف بالفيوم: «الإقبال على الشراء كثيف والناس عايزة تفرح برمضان»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

مفاجأة.. تراجع الدولار مع هدوء المخاوف بشأن البنوك

رئيس «الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطنى ترسيخ لدعائم الديمقراطية

15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى إلى 76.18 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية