فحص بلاغ وفاة سيدة بسبب حالة إعياء بالوايلي

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بلاغ وفاة سيدة بسبب حالة إعياء في منطقة الوايلي.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول ربة منزل مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها أثناء محاولة إسعافها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ن. م» في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ المنزل، وخلو الجثمان من ثمة إصابات ظاهرية.

تمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.