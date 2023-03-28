الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص بلاغ وفاة سيدة بسبب حالة إعياء بالوايلي

وفاة سيدة
وفاة سيدة

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بلاغ وفاة سيدة بسبب حالة إعياء في منطقة الوايلي.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول ربة منزل مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها أثناء محاولة إسعافها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ن. م» في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ المنزل، وخلو الجثمان من ثمة إصابات ظاهرية.

تمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة. 

الوايلي حالة إعياء وفاة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أقدم صانع قطايف بالفيوم: «الإقبال على الشراء كثيف والناس عايزة تفرح برمضان»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

مفاجأة.. تراجع الدولار مع هدوء المخاوف بشأن البنوك

رئيس «الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطنى ترسيخ لدعائم الديمقراطية

15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى إلى 76.18 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية