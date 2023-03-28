التصريح بدفن جثة سائق توفي في حادث سير بالطريق الساحلي غرب الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الدولى الساحلي غربي المحافظة، والتسبب في وفاة قائدها وإصابة آخر تصادف وجوده بموقع الحادث، بسبب السرعة الزائدة، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق ووفاة شخص.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب مركبة توك توك إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد مركبة التوك توك، مما تسبب في وفاته وإصابة آخر.

تم رفع آثار الحادث ونقل السائق المتوفي إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.