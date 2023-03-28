الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بالمتابعة الدورية لمختلف الأعمال بالعاصمة الإدارية

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، فضلا عن الاهتمام بمنظومة التشغيل والإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة، خاصةً المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، لضمان استدامة معايير الجودة العالمية التي تم تأسيسها، والحفاظ عليها في أعلى مستوى.

كما وجه الرئيس بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة، اتساقا مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوافرة بالعاصمة الجديدة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وأحياء سكنية ومناطق تجارية، في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

كما تناول الاجتماع جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

ومن ناحية أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق «تحيا مصر» بتخصيص مبلغ مليار جنيه، لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، مما يسهم في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي أمس، لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة المجلس، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع الموجودة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى أول أمس، واستعراضا تحليليا لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس الحالي تصل إلى 5.3 مليار دولار.

كما عقد مدبولي أمس، اجتماعا مع مسئولي شركة "مودرن للتنمية والاستثمار"، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس جمعية مصارف البحرين.

وأكد مدبولي - خلال الاجتماع - حرصه على لقاء الوفد لتأكيد استعداد الحكومة لبحث جميع أوجه التعاون، في إطار دعم القطاع الخاص، والعمل على تيسير إجراءات دخوله السوق المصرية.

وفي سياق أخر، شهد مدبولي أمس بمقر المجلس، مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المماثلة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.

وقام بالتوقيع على الإعلان، بحضور ودعم مدبولي، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وأوضح مجلس الوزراء - في بيان له أمس - أن الإعلان يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وعدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها، فضلا عن ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كل أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.

وفي سياق آخر، نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لذلك، وشددت على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكل محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض «أهلًا رمضان» المنتشرة بالمحافظات، وأن المخزون الاستراتيجي منه آمن ويكفي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي.

وألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على قرار وزارة المالية، بدء صرف مرتبات العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارا من 13 أبريل المقبل، قبل حلول عيدي الفطر المبارك والقيامة المجيد.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليارا لزيادة الحد الأدنى للأجور، ومعاشات تكافل وكرامة، و55 مليارا لزيادة المعاشات.

وأشار الوزير، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويا، موضحا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ3500 جنيه شهريا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

وقال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيها، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.