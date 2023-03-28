الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المحكمة الرياضية الدولية تصدر حكما لصالح الزمالك فى قضية فرجانى ساسى

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد ٦٥٠،٠٠٠ يورو بخلاف الفوائد.

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة الفدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد .

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها.

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.

وكان أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي جهز المستندات الخاصة التي تثبت صحة موقف الزمالك في القضية.

انطلاق الدورة الرمضانية الثانية بنادي الزمالك الجمعة القادم

تنطلق يوم الجمعة المقبل الدورة الرمضانية الثانية بنادي الزمالك تحت رعاية مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادى.

يشارك فى الدورة 52 فريقا فى ثلاث منافسات منها 24 فريقا من سن 14 إلى 2، و12 فريقا من سن 21 إلى 35 و16فريقا من 35 فأكبر.
يشرف على الدورة أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة، وخصصت شركة أمان راعيه البطولة جوائز مالية كبيرة لأصحاب المركزين الأول والثاني فى كل مرحله عمرية.

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا مساء الجمعة 

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء يوم الجمعة  المقبل بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء. 

 ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي. 

 ومن المنتظر أن يتواجد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي في مقر الزمالك يوم الخميس.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الدحيل القطري المحكمة الرياضية الدولية شكوى الزمالك فرجانى ساسى نادي الزمالك

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