الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنان وليد فواز: ممثلوا «رسالة الإمام» ترس داخل الآلة الكبيرة

الفنان وليد فواز
الفنان وليد فواز

علق الفنان وليد فواز، على دوره في مسلسل “رسالة الإمام”، قائلاً: "إننا الممثلين ترس بداخل الآلة الكبيرة وهو المشروع بأكمله". 

 

وأضاف وليد فواز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك فضل لناس ان الصورة تظهر بهذا الشكل.

 

وأوضح الفنان وليد فواز، أن الرسائل المهمة التي يريدون إيصالها، هي أن هناك مستويات عدة للغة، لافتاً إلى أن هناك ثلاث مستويات للهجة، حيث توجد اللغة العربية الفصحى، لهجة أهل مصر وهم الأقباط زمان، لافتاً إلى أنه نظرًا لتعثر فكرة وجود ممثل يمتلك البراعة والقدرة بأن يتحدث باللغة القبطية المعقدة، فقد تم وضع فكرة الحديث باللهجة العامية كلغة أهل مصر.

 

وأكد أنه يوجد لدينا دراسات من علماء الأزهر الشريف تمر بفلاتر كثيرة جدًا حتى يخرج في النهاية محتوى في غاية الاحترام ، يحترم المتلقي ولا يكون هناك فرصة لأحد بأن يتلاعب بالمشاهد. 

 

وتابع: "أعتبر نفسي أنا وزملائي محظوظين بالعمل مع المخرج الليث حجو، وهو رجل يعمل بلغة مهنتنا بالتكنيك السينمائي، حيث يعتبر رجل سينمائي بالفعل، حيث يعتبر كالمدير الفني لفريق الكرة حيث استعان بأفضل العناصر ، حيث أن جميع زملائي على أعلى مستوى، ولديهم جميعاً خبرة عالية جدًا".

 

رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc وcbc.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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