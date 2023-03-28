النائب حازم الجندى: استجابة الرئيس السيسى للإشراف القضائى على الانتخابات رسالة طمأنة

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإشراف القضائي.

وأكد الجندي، في بيان له، أن تلك الاستجابة مؤشر إيجابي على دعم القيادة السياسية لخطوات الحوار الوطني ومتابعة ما يجد من مستجداته، والترحيب بأي خطوة من شأنها تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن متابعة الرئيس اجتماعات مجلس الأمناء خير دليل على جدية الحوار والسعي نحو دعم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على مشاركة كافة القوى السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، وفتح المجال أمام الجميع لإبداء الآراء والمقترحات الخاصة بكل ملف من ملفات المحاور الثلاثة الموضوعة على أجندة الحوار الوطني، دون إقصاء لأحد، أو استبعاد وجهة نظر معينة، مما يعطي انطباعا أساسيا بوجود حياة سياسية سليمة قائمة على الاستماع للرأي والرأي الآخر.