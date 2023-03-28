الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحفيين»: فتح باب تلقى طلبات تشكيل اللجان الفرعية فى المحافظات أول أبريل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، فتح باب تلقي طلبات تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي لا يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضوًا ويزيد على 15 عضوًا اعتبارًا من السبت 1 أبريل المقبل ولمدة أسبوع.

وصرح جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، بأن المجلس سوف يحدد موعدًا لاحقًا لتشكيل الهيئة الإدارية لكل لجنة فرعية، في مقر النقابة العامة بالقاهرة، عقب فحص الطلبات والكشوف المقدمة للنقابة طبقًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٦.

وأشار إلى أن كل لجنة نقابية تتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) ويُشترط للمرشح على مقعد رئيس اللجنة أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

وأضاف عبدالرحيم أن اللجنة تختص بالشؤون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى يطلبها منها مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.

وأوضح أن اللجنة الفرعية يجب أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة، قبل مضيّ أسبوع على صدورها، ولا تعد هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، وتُستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويُكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين، ويشكِّل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.

نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين لجان فرعية للنقابة سكرتير عام النقابة

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بعد الفاصل

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