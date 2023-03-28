الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مستقبل ناجلسمان.. توتنهام يطلب معرفة رغبة المدرب.. وريال مدريد مهتم وتشيلسى يترقب

يوليان ناجلسمان
يوليان ناجلسمان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن آخر المستجدات فيما يتعلق بوجهة يوليان ناجلسمان المقبلة، بعد رحيله عن تدريب بايرن ميونخ.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن رحيل يوليان ناجلسمان عن تدريب الفريق، ليحل توماس توخيل بدلًا منه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام يريد معرفة ما إذا كان هدفه الأول لتدريب الفريق يوليان ناجلسمان، مستعدًا لتولي المنصب، قبل أن يقرر من سيطارد كبديل لأنطونيو كونتي.

وأعلن توتنهام مساء أمس الأحد، رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفي يسعى للحصول على توضيح من ناجلسمان، بخصوص ما إذا كان منفتحًا لتولي منصب المدير الفني لتوتنهام، للمحافظة على فرص النادي في استقدامه، وإلا توجيه الانتباه إلى المرشحين الآخرين في القائمة المختصرة الموجودة بالفعل، لاختيار خليفة كونتي.

وأضافت الصحيفة أن ناجلسمان سيكون أحد أكثر المدربين المطلوبين في الفترة المقبلة نظرًا لكونه متاحًا، وحقيقة أنه يمكن تعيينه دون الحاجة إلى تعويض أحد الأندية للتخلي عن مدرب.

وذكر التقرير أن ريال مدريد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع ناجلسمان لتولي منصب المدير الفني، كذلك نادي تشيلسي الذي سيكون مرشحًا لتدريب الفريق حال قررت إدارة النادي اللندني استبدال جراهام بوتر.

وأردفت الصحيفة بأن توتنهام يدرك مدى صعوبة التعاقد مع ناجلسمان، نظرًا لأن المدرب سيكون لديه كثير من الخيارات، لكنهم يريدون التشبث ببعض الأمل في أن يكون مدربهم.

أرقام ناجلسمان مع بايرن ميونخ

يذكر أن ناجلسمان تولى مسئولية تدريب فريق بايرن ميونخ في يوليو 2021، وتمت إقالته في مارس 2023.

وقاد ناجلسمان فريق بايرن ميونخ في 84 مباراة، حقق خلالها 60 انتصارًا، و14 تعادلا، بينما تلقى 10 هزائم.

وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو بايرن ميونخ 255 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 84 هدفًا.

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وائل لطفي

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