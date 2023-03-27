سوق الكانتو الحلقة 5.. ثراء جبيل في مأزق بسبب زواجها العرفي

تستكمل الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن، أحداثها المثيرة والشيقة، ويعرض العمل على قناة dmc.

تظهر “عيشة” ثراء جبيل، برفقة “علوان البلطجي” والتي تتزوجه عرفي، وتطلب منه أن يخبر “طه” أمير كرارة، بأنه يريد الزواج منها، خاصة وأنهم سيجبرونها على الزواج من شخص أخر، مما جعلها تقع في مأزق كبير، ولكن “علوان البلطجي” لم يستطيع اخبار “طه” بسبب انشغال الأخير بامور أخرى خاصة مع جابر الخواجة، وتهمته بحرق المخزن.

وحاولت “عيشة” ثراء جبيل، اقناع جدها “حسنين” عبد العزيز مخيون، بعدم زواجها من شخص غريب، وكان تبريرها بأنها لا تريد أن تبتعد عنهم وتسافر إلى الصعيد برفقة هذا الشخص، وبدى على ملامح جدها الاقتناع بطلبها.

وكان صناع العمل طرحوا البرومو التشويقي له، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليزى، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.