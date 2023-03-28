داعية إسلامى: الشيطان يعمل على إفقاد الشخص الثقة فى نفسه ليسقطه بفخه

قال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إن الأداة الأساسية لدى الشيطان هي اغتيال الشعور بالنعمة، والمقارنة بين الناس في النعم.

الشيطان يحاول خنق الإنسان بالمقارنة بينه وبين غيره

وأضاف، خلال حلقة برنامج "احتياج"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن هذه المقارنة بني عليها سواد قلب وفساد وعلاقة قطعت مع الله، مشيرًا إلى أن الشيطان يحاول خنق الإنسان بالمقارنة بينه وبين غيره.

وأشار إلى أنه ذات مرة قبل عشر سوات كان يتمنى سيارة معينة، وعندما اشتراها كانت سعادته لا توصف، وبعد 4 سنوات وجد أنه يشعر بضيق شديد منها ويتمنى الأفضل، مؤكدًا أنه بعد جلسة مع نفسه اكتشف أنه يكفر بالنعمة وأن الشيطان أفسد عليه فرحته وهذا هو فخ الشيطان، ومن هنا تبدأ كسرة الشيطان للإنسان.

وتابع، أن الشيطان يعمل على أن يفقد الشخص الثقة في نفسه بالمقارنة بينه وبين زملائه في العمل حتى يتركه، مستدلًا بقوله تعالى: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ".