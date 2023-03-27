الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101» تكشف معنى «التشميس» لدى قبائل شمال سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 النقاب عن مصطلح تردده قبائل سيناء وهو "التشميس".

الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101

وبالبحث عن معنى الكلمة في القاموس السيناوي، وجدناها عقوبة في العُرف السيناوي ومعناه طرد المخالف لعادات القبيلة خارجها بالتالي يصبح هذا الشخص منبوذًا لا حقوق له أو واجبات عليه تجاه القبيلة. 

وهذا المصطلح تنفرد به قبائل شمال سيناء والتي تعتبر نفسها المظلة التي يستظل أبنائها تحتها من حرارة الشمس، بالتالي فإن طرد أحد أفرادها من مظلتها يعني أنه يقف تحت حرارة الشمس وحيدا بعيدا عن ظل القبيلة.

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وهذا العقاب لا يكون من أول مرة، بل يتم قبله تنبيه الشخص مرة تلو الأخرى، وهو آخر شئ تلجأ له القبيلة لعقاب أحد أفرادها المخالفين لعرفها، ولكن يتم تطبيقها على معتادي الخطأ والمتسببين في المشكلات، وتلك العقوبة لا تلحق الشخص وحده بل يورثها لذريته، ولا يتم تشميس الشخص قبل "تنظيفه"، أي دفع جميع الالتزامات المادية والحقوق التي عليه للآخرين، ثم كتابة ورقة يوقع عليها عدد من مشايخ وكبار عائلة المشمس إضافة إلى والده وأعمامه، توزع على المجالس الخاصة بالعائلات والقبائل الأخرى بحيث لا تقل عن 3 مقاعد، وعندها يطبق التشميس بشكل فعلي، ويُنظر إليه نظرة دونية، وفي حالة صلاح من تم تشميسه وتوبته عن أفعاله من الممكن إرجاعه مرة أخرى لمظلة القبيلة بعد إبلاغ القبائل الأخرى وكتابة ورقة بذلك، وكان في نطاق ضيق للغاية قد يتم تهجير العائلة المنبوذة من القبيلة ومن أراضيها كلها، لكن التاريخ يؤكد أن عقوبة التهجير على نطاق ضيق، فقد كانت العائلات داخل القبيلة الواحدة تتكاتف لمواجهة القبائل الأخرى لحماية أراضيها وممتلكاتها.

قصة مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث الكتيبة 101 في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة  فقط.

"الكتيبة 101" تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، بطولة  عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحاً، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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