الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101» الحلقة 5.. إرهابيون للضابط نور: «لو فتحت فمك هندفنك حي»

الظابط نور
الظابط نور

يترقب جمهور شهر رمضان أحداث الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101 الذي شهد أحداثا مثيرة منذ بداية عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وقام فريق من قوات المسلحة بتنفيذ خطة استهداف قطاع الطرق من العناصر الإرهابية بقيادة الرائد نور صلاح العزب ويجسد دوره عمرو يوسف الذي استقل سيارة فاستوقفه إرهابيون وطلبوا منه النزول وقالوا له سنأخد السيارة بما عليها، وشدد عليه عنصر إرهابي يتحدث بلكنة شامية أن يترك السيارة المحملة بالغذاء:"لو فتحت فمك بحرف هندفنك هنا".

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5  أحداثًا مثيرة، ويذاع المسلسل في التاسعة إلا ربع على قناة أون إي، وستشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر وبين تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101 

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

«الكتيبة 101» الحلقة 5.. أبوالنجا لـ هارون: «لو شفتني في كفن كبير يبقى استشهدت»

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضاً

الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. ضابط مخابرات لداعشي: «إحنا محدش يتشرّط علينا»

مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة الخامسة مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 قصة مسلسل الكتيبة 101 موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

بختم الأزهر.. مجمع البحوث الإسلامية اعتمد «رسالة الإمام».. وأساتذة تاريخ: «دقيق تمامًا»

سوق الكانتو الحلقة 5.. غضب عبدالعزيز مخيون بسبب «الدكان الأحمر»

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. الجيش يداهم أكبر مخزن للسلاح بسيناء

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟