الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لكشف أسرار «تل شبورة»

حضرة العمدة الحلقة 5| جلسة خاصة جدًا تجمع بين «روبى» و«شيخ البلد»

صلاح عبدالله مع روبي
صلاح عبدالله مع روبي

شهدت الحلقة الخامسة لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، تصاعدا فى الأحداث بشكل كبير، وجمع على العديد من المشاهد المشوقة بين أبطاله.

تفاصيل الجلسة بين حضرة العمدة وشيخ البلد 

وخلال الأحداث، حرصت عمدة قرية تل شبورة «صفية عارف الفارس»، وتجسدها روبي، على الذهاب إلى شيخ البلد «أبونهرو» ويجسده الفنان القدير صلاح عبدالله، لمعرفة أسرار وتفاصيل وكافة أحوال أهل القرية، خاصة أنه كان قد أخبرها بأن لديه سرا منذ خمسين عاما ولم يكشفه لأحد ولكن سيكشفه لها بسبب ارتياحه لها.

ومن ثم طالت بينهما الجلسة وشرح «أبونهرو» لها تفاصيل كثيرة عن القرية، مؤكدا له أنه لديه سر غليظ إذا علمت به ستنقلب أحوال القرية رأسا على عقب، ومن ثم تشوقت حضرة العمدة وحاولت معرفة تفاصيل أكثر، إلا أنه قام بتغيير الحوار معها واسترجع معها ذكريات والدها عندما كانت طفلة صغيرة، ليشغلها عن السر، وأكد لها أن والدها بالتأكيد يشعر بها حتى بعد رحيله لأنه كان يتنبأ لها بأنها ستكون ذات شأن ومقام كبيرين، مضيفا لها أنه لديه كل البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد لأهالي القرية منذ عام 1970، ووعدها أن سيكون بينهما أكثر من جلسه للكشف عن أسرار كثيرة تفيدها فى إصلاح حال القرية وأهلها.

بعد قليل.. عرض الحلقة الخامسة من مسلسل «حضرة العمدة» على قناة «الحياة»

تفاصيل أحداث مسلسل حضرة العمدة

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكل هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا وفنانة منهم القديرة سميحة أيوب، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ومحمود عبدالمغني، ودينا، وشادى مقار، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وصولا عمر، ومصطفى حشيش، وجمال يوسف، ومنير مكرم.

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بعد قليل.. تصاعد الأحداث فى الحلقة 5 لمسلسل «حضرة العمدة» بين أهالى تل شبورة

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