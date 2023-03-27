الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد قليل.. عرض الحلقة الخامسة من مسلسل «حضرة العمدة» على قناة «الحياة»

حضرة العمدة
حضرة العمدة

تنطلق بعد قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، على شبكة “الحياة” الفضائية فى تمام الثامنة والربع مساءً.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة 

وتشهد الحلقة الخامسة تصاعدًا فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد ذهاب روبي «صفية الفارس» عمدة «تل شبورة» لفرح بنت أخت شلباية وفاء عامر وفوجئت بأن العرسان قاصر وعمرهم لم يتخط 14 عام وحاولت شلباية إقناع روبي بأن عمرهم تخطي 18 عاما لكن روبي لم تصدق كلامها وسوف تفتح النار عليهم مرة أخري في قضية زواج القاصرات.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

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أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.

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بعد الفاصل

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