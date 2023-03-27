بعد قليل.. تصاعد الأحداث فى الحلقة 5 لمسلسل «حضرة العمدة» بين أهالى تل شبورة

تُعرض بعد قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، ونخبة كبيرة من الفنانين، على شبكة الحياة الفضائية فى تمام الثامنة والربع مساءً.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة

وتشهد الحلقة الخامسة تصاعدًا فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد تفقد صفية عارف الفارس عمدة قرية «تل شبورة» وتجسدها النجمة روبي، إلى شوارع القرية، ومن ثم تتطور الأحداث يكشفها للعديد من السلبيات التى تدور فى هذا المجتمع، وذلك بعد انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لحكم سيدة، الأمر الذي لم يعتد عليه أهل القرية من قبل وبالأخص تدخل فى صراع مع عائلة «الدهايشة» ويمثلها «ضرغام» النجم أحمد بدير وأبناؤه، و«شلباية سنان» الفنانة وفاء عامر.

تفاصيل الحلقة 5 لحضرة العمدة

كما تشهد الحلقة 5 الظهور الأول للنجم محمود عبد المغنى، الذى يجسد دور «جمال صابرة» الذى شاهدته «صفية» روبي، أثناء تفقدها شوارع القرية، ووجدته يقوم بالغناء ويتفنن فى رسم لوحة على جدار عريض، ما أثار إعجابها بشكل كبير عندما شعرت أنها رأت حالة إيجابية تهتم بالرسم والفنون فى تلك القرية التى تمتلئ بالهموم التى يحملها بعض الأهالي والقضايا الاجتماعية العريضة، لكنها فى نفس التوقيت أصيبت بـ«التروما» مرة أخرى وتذكرت حادثة وفاة زوجها الشاب الذى توفى فجأة فى بداية الأحداث أثناء تمرينه على المشاية الرياضية اثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

مواعيد عرض حلقات «حضرة العمدة»

تعرض حلقات مسلسل «حضرة العمدة» يوميا بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يُعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

أحداث «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» فى إطار اجتماعي تشويقي، حول «صفية عارف الفارس» التى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها، كما يتم رصد وسائل لحل تلك المشكلات بطريقة مستنيرة لحياة أفضل فى القرى.