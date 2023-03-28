الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رواد مقاهى شبرا مصر: هناك تنوع كبير فى الدراما الرمضانية هذا العام

أهالي منطقة شبرا
أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي

تجمع العشرات من أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي لمتابعة المسلسلات الرمضانية، حيث اصطف الجيران والأصدقاء لمشاهدة الحلقات الجديدة من المسلسلات الدرامية، والتي حظت بمتابعة كبيرة من المشاهدون مع بداية عرض أولى حلقاتها، لذلك أصبحت المقاهي قبلة المشاهدون الذين يحرصون على متابعة المسلسلات الرمضانية يوميًا.

قامت «الدستور» برصد آراء المواطنين عن المسلسلات الرمضانية وتفاعلهم  داخل مقاهي شبرا مصر. 

تنوع المسلسلات الرمضانية هذا العام

قال"السيد على" أحد سكان منطقة شبرا مصر، إنه تعود على متابعة المسلسلات على المقاهي، حيث أنه يتجمع مع الجيران والأصدقاء لمشاهدة المسلسلات، موضحًا أنه يتابع مسلسل رسالة الإمام ، والذي يتحدث عن قصة الإمام الشافعي، كما أن المسلسل يحتوي على الدراما التاريخية وهذا ما كان يفتقده المشاهدون خلال السنوات الماضية، وذكر أن هذا العام يوجد تنوع كبير في المسلسلات الرمضانية والدراما، وذلك يجعل المشاهدون يتمتعون بذلك التنوع.

وأضاف أن أحد أصدقائه يتابع مسلسل ضرب نار وجعفر العمدة، وأوضح أنه تفاجأ بأن تلك الأعمال لشركة واحده تهتم بتنوع الدراما والمسلسلات التاريخية، لذلك وجه الشكر للشركة المتحدة بعدما قدمت تنوع كبير وملحوظ في الدراما الرمضانية.

كنا نفتقد للدراما التاريخية 

ومن جانبه، قال "خالد السيد" أحد سكان منطقة شبرا مصر، أنه متعود على مشاهدة المسلسلات الرمضانية منذ عدة سنوات، وكانت الدرامية متشابهة كثيرًا في السنوات الأخيرة، لكن في هذا العام هناك تنوع كبير في المسلسلات الرمضانية فهناك الدراما التاريخية والثقافية، وذكر أنه يجتمع مع أصدقائه لمشاهدة الحلقات الجديدة من المسلسلات المتنوعة مثل مسلسل صرب نار، و رسالة الإمام، وجعفر العمدة.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح يتوجه لمتابعة الحلقات الجديدة من مسلسل رسالة الإمام، حيث أنه يعشق التاريخ الإسلامي ويمتلك الكثير من الكتب التاريخية بمنزله لذلك وجد مسلسل رسالة الإمام هو الأنسب له لمشاهدته ومتابعه حلقاته بطرقة يوميه، وأوضح أن ذلك التنوع بفضل الشركة المتحدة التي لا تبخل عن خروج أعمال فنيه مميزة ليستمتع الجميع بالمشاهدة العائلية خلال شهر رمضان الكريم.

أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي
أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي
أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي
أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي
أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي
أهالي منطقة شبرا مصر داخل المقاهي
منطقة شبرا مصر المقاهي المسلسلات الرمضانية والأصدقاء الدرامية

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