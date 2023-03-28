الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش السويدى يحظر «تيك توك» على هواتف قواته خوفا من مزاعم أمنية

تيك توك
تيك توك

أعلن الجيش السويدي عن حظر تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين؛ بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة قرارات مماثلة في دول غربية، حسبما أفاد وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب". 

وقالت القوات المسلحة السويدية، في قرارها، إن التقييم استند إلى "التقارير التي ظهرت من خلال مصادر مفتوحة بشأن كيفية استخدام التطبيق لمعلومات المستخدم وإجراءات الشركة المالكة ByteDance".

وصرحت المسؤولة الإعلامية للقوات المسلحة جونا جروفيلت، لوكالة فرانس برس بأن "استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يكون بحد ذاته خطرًا أمنيًا لذلك لا نريد استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزتنا المهنية".

والأسبوع الماضي، حظر البرلمان النروجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، ويوم الجمعة منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما في ذلك "تيك توك".

وأبلغت المفوضية الأوروبية، وكذلك الحكومات في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، المسؤولين أنه لا يمكنهم استخدام "تيك توك" على أجهزة العمل.

الجارديان تكشف خطورة تيك توك 

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الجارديان تكشف خطورة تطبيق «تيك توك» على الهواتف المحمولة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل خطورة تطبيق «تيك توك» الصيني على الهواتف المحمولة، بعدما قام المسؤولين الحكوميين في 11 دولة بحظر تشغيله. 

وأكدت الصحيفة أن التطبيق الصيني يستخدمه أكثر من 500 مليون طفل من الجيل الجديد فهم يعتبروا مدمنين على التطبيق ومن المحتمل أن يكونوا غاضبين إذا حرموا من استخدام التطبيق، وذلك من قبل جيل طفرة المواليد الذين يعتقدون أن الدافع السياسي والاقتصادي تسبب في خسارة آمالهم في أي وقت مضى.

وتسألت الصحيفة لماذا كان السياسين وكبار المسؤولين يتسخدمون التطبيق من قبل؟ ولماذا استغرق الحكومات وقتًا طويلًا لحظر التطبيق؟ بعد كل شيء، مشيرة إلى أنه لم يكن سرًا أن تيك توك مملوكة لشركة ByteDance، عملاق التكنولوجيا الصيني ومقرها في بكين.

وقالت، إنه ليس سرًا أن جميع الشركات في الصين تنحني لإرادة الرئيس شي جين بينج لذا فإن أي شيء عبر تيك توك وعن مستخدميها يمكن أن يكون معروفًا أيضًا من قبل النظام الصيني، وهو ما آثار الذعر في قلوب مستخدميه والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة الأمريكية. 

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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