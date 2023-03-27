4 عناوين جديدة ضمن سلسلة كتاب قطر الندى بقصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أربعة عناوين جديدة ضمن سلسلة كتاب "قطر الندى".

العناوين هي: كتاب "صباح الخير" تأليف ثروت فتحي كامل، رسوم رشا منير، تلوين تامر شاهين. وكتاب "ميشو جائع" تأليف عزة مصطفى ورسوم إيمان الصيرفي. وكتاب "البطة قوية الجناح" تأليف أسماء عبد المحسن ورسوم سامح يحيى. وكتاب "مهلا لحظة" تأليف ناهد السيد، رسوم هديل علاء الدين.

عن السلسلة تقول الكاتبة فاطمة المعدول رئيس التحرير: "ثبت علميا أن السنوات الأولى من حياة الأطفال تشكل الأساس لتنمية القدرات المعرفية والعاطفية والاجتماعية التي ستظهر في المستقبل والتي لا يمكن تعويضها في مراحل نموه اللاحقة، ويعتبر الكتاب المصور والذي تقرؤه الأم لطفلها في سنواته الأولى من أهم وسائل التربية والتثقيف وتكوين الذائقة الفنية واللغوية، لذلك كان اهتمامنا في سلسلة كتاب قطر الندى أن نتوجه إلى هذه المرحلة المبكرة من عمر الأطفال، وأيضا لتعويض النقص الشديد في هذه المرحلة، وكتاب الطفل من أهم الروافد الأدبية والفنية التي تثري حياة أطفالنا".

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