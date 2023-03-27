الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

4 عناوين جديدة ضمن سلسلة كتاب قطر الندى بقصور الثقافة

احد اغلفة الكتب
احد اغلفة الكتب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أربعة عناوين جديدة ضمن سلسلة كتاب "قطر الندى".

العناوين هي: كتاب "صباح الخير" تأليف ثروت فتحي كامل، رسوم رشا منير، تلوين تامر شاهين. وكتاب "ميشو جائع" تأليف عزة مصطفى ورسوم إيمان الصيرفي. وكتاب "البطة قوية الجناح" تأليف أسماء عبد المحسن ورسوم سامح يحيى. وكتاب "مهلا لحظة" تأليف ناهد السيد، رسوم هديل علاء الدين.

عن السلسلة تقول الكاتبة فاطمة المعدول رئيس التحرير: "ثبت علميا أن السنوات الأولى من حياة الأطفال تشكل الأساس لتنمية القدرات المعرفية والعاطفية والاجتماعية التي ستظهر في المستقبل والتي لا يمكن تعويضها في مراحل نموه اللاحقة، ويعتبر الكتاب المصور والذي تقرؤه الأم لطفلها في سنواته الأولى من أهم وسائل التربية والتثقيف وتكوين الذائقة الفنية واللغوية، لذلك كان اهتمامنا في سلسلة كتاب قطر الندى أن نتوجه إلى هذه المرحلة المبكرة من عمر الأطفال، وأيضا لتعويض النقص الشديد في هذه المرحلة، وكتاب الطفل من أهم الروافد الأدبية والفنية التي تثري حياة أطفالنا".

fb214b6d-9e67-4615-b945-e0ca8fc4f9c9
fb214b6d-9e67-4615-b945-e0ca8fc4f9c9
17ddfaff-538a-42bb-86ea-2a0f0f451758
17ddfaff-538a-42bb-86ea-2a0f0f451758
6e8cc445-7f17-459f-8344-4f0a45f4fc4a
6e8cc445-7f17-459f-8344-4f0a45f4fc4a
f345bbc3-5d6b-430f-874c-5c7b3bce7945
f345bbc3-5d6b-430f-874c-5c7b3bce7945
صدر حديثا لقصور الثقافة كتاب قطر الندى قطر الندى كتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

صدور الأعمال الكاملة للكاتب الصحفى عبدالرحيم على فى 7 مجلدات

الأرصاد.. ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أحمد العوضي لـ«الدستور»: أعد الجمهور بحلقات «ضرب نار» وياسمين عبدالعزيز متألقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟