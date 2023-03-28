الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطانى: يجب أن تصل جميع الأطراف فى إسرائيل لتسوية طويلة الأمد

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أنه يجب أن تصل جميع الأطراف في إسرائيل لتسوية طويلة الأمد. 

 

وعبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن ترحيبه بتعليق التعديلات القضائية في إسرائيل. 

 

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إنه حصل على موافقة أغلبية شركائه في الائتلاف الحكومي، لمنع جر إسرائيل إلى الحرب الأهلية، وذلك عبر الحوار. 

 

وأعلن نتنياهو، في خطاب له، قراره بتجميد الإصلاحات القضائية لهذه الدورة من انعقاد الكنيست حتى يصل لإجماع عليه. 

 

كان وزير الدفاع المقال، يوآف جالانت، قد قال يوم السبت الماضي، في بيان تليفزيوني مقتضب، إن الظرف يستدعي وقف عملية سنّ التشريعات، لما تشكله من خطورة على أمن دولة إسرائيل.

 

وأضاف: "أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا، وكوزير دفاع لدولة إسرائيل أرى الشرخ يتعمق ولن أدعم هذا النهج".

 

وأكد أن الشرخ المتعمق في المجتمع الإسرائيلي امتد إلى الجيش والمنظومة الأمنية، وهذا خطر يهدد الدولة، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف المظاهرات التي تجتاح إسرائيل، وإتاحة المجال للتوافق على خطة تشريعات وتعديلات.

 

وعبّر "جالانت"، في وقت سابق، عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدما، قائلا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.


تصريحات وزير الدفاع المقال جاءت بعد أن أبلغ العشرات من جنود الاحتياط ومنهم طيارون، قياداتهم رفض الخدمة العسكرية وعدم الاستجابة للاستدعاء للتدريبات بعد خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.


 فيما تداولت أنباء عن توقيع ضباط وجنود احتياط إسرائيليين من الوحدة 8200، على عريضة لرفض أداء الخدمة العسكرية، في خطوة إضافية للتعبير عن الاحتجاج.

 

وكان احتجاج الطيارين الإسرائيليين، قد أجبر نتنياهو على تأجيل زيارته إلى لندن والتي تمت في 24 مارس، بسبب رفض عدد منهم قيادة الطائرة التي تقله.

 

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وائل لطفي

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