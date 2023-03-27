ضبط 1851 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأثمرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 1851 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما حررت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، 403 قضايا متنوعة في مجالات "الضرائب العامة، تحري مدين لمصلحة الضرائب، مخالفات الجمارك".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.