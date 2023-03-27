الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سره الباتع الحلقة 6.. حنان مطاوع ترفض الوشاية بحبيبها وتترك والدها على المشنقة

سره الباتع
سره الباتع

اهتم عدد كبير من المواطنين بمشاهدة التجربة الرمضانية الأولى للمخرج خالد يوسف في مسلسل سره الباتع. 

 

قصة مسلسل سره الباتع

والمسلسل ملحمة شعبية عظيمة تصنع دراميًا عن تاريخ إحدى القرى التي قاوم أهلها الاحتلال الفرنسي من خلال مسلسل سره الباتع وهو أحد روايات الكاتب يوسف إدريس، والذي يعتبر أول تجربة للمخرج خالد يوسف في الدراما الرمضانية إذ يقدم ملحمة تاريخية عظيمة عن الشعب المصري مع الاحتلال الفرنسي.

 

احداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6

بعد أن هاجم جنود الاحتلال الفرنسي منزل شيخ البلد وقبضوا عليه واعلموا أنه لن يتم الإفراج عنه إلا بعد أن يعلن قاتل جنود الاحتلال عن نفسه والا سيتم إعدامه غدا.

بعدها توجه أحمد عبدالعزيز لمنزل حنان مطاوع، ابنه شيخ البلد وطلب منها ان تشي بحامد لنجدة والدها إلا أنها امتنعت وأخبرته أنها لن تخبر أحد عن مكان البطل الذي يقف أمام الإنجليز ولوالدها رب كريم سينجده.

تبدأ الحلقة السادسة بمشهد بعد أن قبض جنود الفرنسين على شيخ البلد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ولم يظهر قاتل الجنود الذي ثأر لشباب القرية الذين لقوا حتفهم على أيدي ٣ من الجنود الفرنسيين، فدخلوا القرية وأخذوا يقتلون اهلها، ويضربون نسائها واطفالها، ويحرقون منازل الأسر.

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الفرنسيون يقتحمون منازل أهل القرية في مسلسل سره الباتع الحلقة 6

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع 

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 
ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

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