الفرنسيون يقتحمون منازل أهل القرية في مسلسل سره الباتع الحلقة 6

قدم المخرج الكبير خالد يوسف، ملحمة شعبية تاريخية عظيمة تؤرشف تاريخ أحد القري، التي قاوم اهلها الاحتلال الفرنسي، من خلال مسلسل سره الباتع، وهو أحد روايات الكاتب الكبير يوسف إدريس، والذي يعتبر اول تجربة للمخرج خالد يوسف، في الدراما الرمضانية، والتي تصل بتجربة خاصة اذ يقدم ملحمه تاريخية عظيمة، عن الشعب المصري مع الاحتلال الفرنسي.

ويتألف فريق عمل مسلسل سره الباتع من الفنان حسين فهمي، واحمد فهمي، واحمد صلاح السعدني، والشاعر هشام الجخ، الذين يصنعون ملحمة تاريخية عظيمة لإحدى القرى المصرية في مقاومة الاحتلال الفرنسي وهيمنه المماليك عليهم، وبعدها انتقل للعصر الحالية.



احداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6



تبدأ الحلقة السادسة بمشهد بعد أن قبض جنود الفرنسين على شيخ البلد والذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ولم يظهر قاتل الجنود الذي ثأر لشباب القرية الذين لقوا حتفهم على أيدي ٣ من الجنود الفرنسيين، فدخلوا القرية وأخذوا يقتلون اهلها، ويضربون نساءها واطفالها، ويحرقون منازل الأسر.

وقتل الفرنسيون في طريقهم كل من وقف امامهم، لحماية القرية، ولم يرضخ لهم، ويدل الجنود وقائدهم على القاتل الذي قتل الجود الفرنسيين، الذي رفض الجنرال الفرنسي أن يسلمهم لاهل القرية لذين قتلوا ثاروا وتجمعوا حول نقطة احتلال القرية، وطرد أهل القرية.

إلا أن حامد، الذي يقوم بدوره الفنان احمد صلاح السعدني، وشباب القرية أدركوا الجنود الذين قتلوا شهداء القرية، وقتلوهم في أحد حقول القرية.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 6



ويتم عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 6 عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

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