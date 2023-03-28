أفضل منح دراسية فى قطر والكويت للعام الدراسى 2023

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، عن أفضل منح دراسية في دولتي قطر والكويت للعام الدراسي 2023، ويقدم موقع «الدستور» التفاصيل الكاملة عن هذه المنح الدراسية.

أفضل منح قطر والكويت 2023

1- منحة حكومة الكويت 2023، ممولة بالكامل وبراتب شهري.

المرحلة الدراسية

البكالوريوس.

التدريب المهني.

مدة الدراسة

من 4 إلى 7 سنوات.

مميزات المنحة

1- يتمتع طالب المنحة بمجانية الرسوم الدراسية و السكن الجامعي و العلاج في معظم الدول المانحة.

2- توفر بعض الدول المانحة التذكرة السنوية ومخصص شهري رمزي.

3- تقدم وزارة التعليم العالي مخصصات مالية شهرية و تذاكر سفر سنوية و مخصص إعداد سفر لطالب المنحة المقبول بتلك الدول، وذلك بالتخصصات التي توفدها الوزارة حسب خطة البعثات سنويًا.

4- يتمتع طالب المنحة الذي تصرف له مخصصات مالية بكافة مميزات طالب البعثة.

التقديم من خلال هذا الرابط

https://eservices.awqaf.gov.kw/MinistryServicesGate/frames/Schollership1/form

2- منحة جامعة قطر الممولة بالكامل (فصل الخريف 2023)

الكليات المتاحة في جامعة قطر

تضم جامعة قطر 10 كليات ألا وهي:

كلية الآداب والعلوم.

كلية الإدارة والاقتصاد.

كلية التربية.

كلية الهندسة.

كلية العلوم الصحية.

كلية القانون.

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

كلية طب الأسنان.

تمويل منحة جامعة قطر الممولة بالكامل

الإعفاء من الرسوم الدراسية.

الإعفاء من رسوم الكتب.

راتب شهري 500 ريال قطري.

سكن طلابي مميز.

تذاكر سنوية إلى بلد الطالب الأصلي.

الإقامة في الدولة على كفالة الجامعة.

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginnon



3- منحة الشيخ خالد 2023 للدراسة في قطر بالمجان

المرحلة الدراسية

البكاروليوس.

التخصصات المتاحة

الهندسة، علوم حاسب، العلوم الصحية، الطب، العلوم الاقتصادية.

التمويل

توفر المنحة التمويل كما يلي:

مرتب شهري.

الرسوم الدراسية.

التأمين الصحي.

الأنشطة الجامعية.

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://afif.qa/scholarship-signup/

4- منحة مؤسسة قطر 2023 توفر راتب شهري والدراسة مجانية

الجامعات المتاح لها التقديم

1- جامعة حمد بن خليفة.

2- جامعة نورثوسترن في قطر.

3- جامعة جورجتاون في قطر.

4- جامعة وايل كورنيل للطب في قطر.

5- جامعة كارنيجي ميلون في قطر.

6- جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.

7- جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر.

التمويل

تقدم منحة مؤسسة قطر الخيرية التمويل الآتي:

مرتب شهري.

تذاكر السفر.

الإقامة المجانية.

التأمين الصحي.

الرسوم الدراسية.

للتقديم من خلال هذا الرابط

https://fasreg.qf.org.qa/psc/PRDREG/EMPLOYEE/SA/c/QF_NEW_USER.QF_DATA_ENTRY_FL.GBL?&