الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جعفر العمدة 5.. مي كساب ومحمد رمضان يبحثان خلف صديق «شامة»

مي كساب
مي كساب

شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي كساب، محاولات البحث خلف صديق بلال شامة بعدما أدعى أنه لديه نجلهم المخطوف منذ 20 عامًا.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة 

وأرسلت خلفه مي كساب أحد رجالها ليعرف أنه نجار وابنه اسمه عبدالجواد، بينما أرسل النجم محمد رمضان أحد رجاله أيضًا ليأتي له بنفس المعلومات.

بينما قام رجال مي كساب بإبلاغ هالة صدقي التي تقوم بدور صفصف والدة جعفر العمدة بما يحدث، لتذهب وتستفسر عن كل تلك الأمور من جعفر.

زينة تبدأ في التلميح بحبها لـ«محمد رمضان» في جعفر العمدة الحلقة 5

مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، و يصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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