زينة تبدأ في التلميح بحبها لـ«محمد رمضان» في جعفر العمدة الحلقة 5

بدأت الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 بطولة محمد رمضان وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، في التلميح بحبها له.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

وظهرت في المشهد خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 وهي تسأل رمضان عن سبب حزنه ليرد عليها: "قال يعني مهتمة أو يهمك" لترد: "طبعًا مش جوزي على فكرة أنا بدأت أحس ناحيتك بحاجة وكل شيء بأوانه يا جعفر، أنا عايزة أعيش في مكان تاني لأن المكان دا مش شبهي وأنت غني وتقدر تجيب بيت تاني".

إلا أن رمضان رفض وقال لها:"أنا عيشت هنا وهموت هنا في السيدة ومتحاوليش تضحكي على تاجر من السيدة أنا معايا شاليهات وكومباوند كتير، لكن مش هسيب منطقة أبويا".

وظهر في المشاهد الأولى من الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة "نعيم" وهو يسأل رمضان:"ابنك عايش ولا ميت يا جعفر" ليرد عليه:"كلكوا بتسألوا السؤال دا وثريا سألته وأنا جاوبت أن ابني عايش في الجنة" فرد عليه نعيم:"عينك وأنت بتشوف ابنك بتقول أن دا واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

احداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.