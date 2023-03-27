الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي الحلقة 5.. الكبير يطلب من نفادي حجز فندق للسفر للقاهرة

نفادي
نفادي

ظهر المشهد الجديد، في مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5، بين نفادي الذي يجسّد شخصيته الفنان حاتم صلاح وهما يتنافسان على طلب الفطار ما بين الطعمية والبيض ويتحدثان عن الطبيبة وفكرة الذهاب لطبيب واستشاري علاقات زوجية، وعدم رغبة الكبير في سماع حديث نفادي بالسفر دون الرجوع لطبيب.

 

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5

وخلال مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5 تحدث الكبير عن ضرورة الذهاب إلى طبيب واستشاري علاقات زوجية والالتزام بتعاليمه، حتي تتصلح العلاقة بين الأزواج وبعضهما، ولا يحدث انفصال، وتفكك أسري.

وتحدث الكبير أيضًا عن المصطلحات الجديدة التي ظهرت في المجتمع المصري من بنيها: "كلمة احتواء، وتوكيسك، وريد فلاج"، وبعد الانتهاء من الحديث طلب الكبير من نفادي حجز حجرة في فندق في مصر بسبب سفر الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان احمد مكي، وزوجته مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

 

أحداث مسلسل الكبير أوى 7

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة" وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

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ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

والجزء السابع من “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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