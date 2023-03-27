الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«اشتموا أكتر»|محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي «حضرة العمدة» (فيديو)

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

وجه النجم والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، رسالة ساخرة لمنتقدى مسلسل حضرة العمدة»الذي يشارك فى بطولته أمام النجمة روبي وبشكل خاص دوره فى العمل كمدرس سيلفى يُدعى «حافظ»، وهو نجل «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وينتقدها طول الوقت خاصة أنه لديه افكار دينية كثيرة مغلوطة ويتم من خلال دوره مناقشة قضية «التعصب الدينى» .

 

تعليق “عبد العزيز” على انتقادات مسلسل حضرة العمدة

وخرج «عبد العزيز» فى فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باللوك والملابس الخاصة بشخصيته فى أحداث مسلسل حضرة العمدة، ساخرا من منتقدى المسلسل و دوره بشكل خاص، متحدثا بنفس اللهجة التى يتحدث بها خلال العمل قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. رسالة لكل الناس اللى عماله تشتم فيا من ساعة ما نزلت الفيديو الأخرانى.. مالكم فى ايه.. اول مرة يعنى  تتفرجم على مسلسل.. ما إحنا بتمثل وكلكم عارفين اننا بتمثل.. اصبروا وشوفوا ايه اللى هيحصل فى الآخر.. مش يمكن لما تتفرجوا وتستنوا تفهموا وتشتموا اكتر».

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. والقنوات الناقلة والإعادة

حضرة العمدة|تفاصيل الظهور الأول لـ محمود عبد المغنى

أحداث مسلسل حضرة العمدة

 

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والتطرف الدينى، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا بشكل مستنير، من أجل تطور المجتمع.

وتصدرت روبي واسم مسلسل «حضرة العمدة» محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل فور انطلاق أولى حلقات المسلسل، ومن أهم عوامل نجاحه التي ساهمت في تصدره نسب المشاهدة في رمضان، أن صناع العمل ألقوا الحالة الإبداعية في كل عناصره من كتابة وإخراج وتصوير وحتى اختيار الممثلين الأكفاء، الذى وصل عددهم إلى أكثر من 50 نجما ونجمة منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغنى، ووفاء عامر، ودينا، وشادى مقار، إيهاب فهمي، ونهلة سلامة، ومحمد مهران، وكريم عبد الخالق، ولطفي لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، ووضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، والمسلسل من إخراج عادل أديب.

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