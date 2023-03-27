موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. والقنوات الناقلة والإعادة

ينتظر العديد من المشاهدين، بدء الحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة، الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، خاصة بعد أن خطف أنظار الجميع فور انطلاق الحلقات الأولى منه، وشهدت تفاصيل قصته الدرامية العديد من الأحداث المشوقة، مثل قضايا الثأر، والتطرف الديني، وختان الإناث، وتجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات فى القرى وغيرها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة، بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي العرض الأول في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحاً، و يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ 10:30 صباحاً فى اليوم التالى، كما يعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

كما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل «حضرة العمدة» يوميا وتكون متاحة عبر منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

تردد قناة الحياة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وتفاصيل مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا بشكل مستنير.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

المسلسل بطولة النجمة روبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل