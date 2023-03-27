الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. والقنوات الناقلة والإعادة

أبطال حضرة العمدة
أبطال حضرة العمدة

ينتظر العديد من المشاهدين، بدء الحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة، الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، خاصة بعد أن خطف أنظار الجميع فور انطلاق الحلقات الأولى منه، وشهدت تفاصيل قصته الدرامية العديد من الأحداث المشوقة، مثل قضايا الثأر، والتطرف الديني، وختان الإناث، وتجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات فى القرى وغيرها.

 

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة، بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي العرض الأول في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحاً، و يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ 10:30 صباحاً فى اليوم التالى، كما يعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

كما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل «حضرة العمدة» يوميا وتكون متاحة عبر منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

حضرة العمدة|تفاصيل الظهور الأول لـ محمود عبد المغنى

حسام داغر لـ«القاهرة الإخبارية»: مسلسل «حضرة العمدة» يقدم نموذجًا مصغرًا لمصر

تردد قناة الحياة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

 

أحداث وتفاصيل مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا بشكل مستنير.

 

أبطال مسلسل حضرة العمدة

المسلسل بطولة النجمة روبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل 

مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

مواد متعلقة

حسام داغر: مسلسل «حضرة العمدة» يقدم نموذجًا مصغرًا لمصر بكل أطيافها (فيديو)

قضايا مسلسل حضرة العمدة تثير ضجة بين رواد السوشيال ميديا (صور)

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| خطة محمد محمود وأوتاكا

الأديان.. وبناء الإنسان!!

40 عامًا ولفّة رقيقة: حكاية أقدم بائع كنافة في «أم الدنيا» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»