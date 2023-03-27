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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 5.. نور تخدع الكبير ومربوحة بزواجها الفاشل

نور في الكبير أوي
نور في الكبير أوي

تصنعت الفنانة نور التي تجسد شخصية الطبيبة “جميلة”، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5، الحب والسعادة مع زوجها "منير"، لتقنع الكبير وزوجته مربوحة بأنها تعيش حياة سعيدة، وأن ما تطبقه معهم من تمارين واقتراحات حقق نتائجه مع زوجها.

 

احدث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5

وضمن احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5 بعد خروج الكبير ومربوحة، تتحول شخصية الطبيبة “جميلة” في المكالمة الهاتفية مع زوجها قائلًة: "انت ليك عين تتكلم، دا أنا هرفع عليك قضية أجرجرك في المحاكم، هاخد نفقة متعة ونفقة عيال وهخترع نفقة وبرضو واخدها منك، دا غير قضية تبديد العفش، وانت بتهددني بالعيال ما تاخدهم، بتلوي دراعي بيهم يعني، خدهم خلي أمك تربيهم يا ابن امك".

وتعود مرة أخرى وتتصنع “نور” الحب والتفاهم والاحتواء وهي تتحدث في الهاتف المحمول بعد دخول حالتين جديدتين، وتنسي اسم زوجها الذي أبلغت به الكبير ومربوحة، قائلًة: "معلش أنا آسفة دا جوزي سمير، شرفتوني، أحب أقولكم حاجة إن كل حاجة تتحل بالحب والمحاكم، قصدي بالتفاهم".

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أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 5

 

اقتراح جديد ضمن أحداث الحلقة الخامسة تقدمه الفنانة نور التي تجسد شخصية الطبيبة “جميلة”، لكل من الكبير وزوجته مربوحة لإنقاذ زواجهما من جديد خاصًة بعد الفتور الذي وقع بينهما بعد مرور عام فقط على الزواج.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي " الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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