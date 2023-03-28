الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرية الجابرية بالمحلة

توزيع كراتين
توزيع كراتين

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، ضمن كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 300 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى.  

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن التوزيع تم ضمن خطة "كتف في كتف"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وتعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجهات الدولة.

 

300 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرية الجابرية احدي الجمعيات الجمعيات الخيرية الحماية الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المجتمع المصري بمدينة طنطا بمحافظة الغربية

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بعد الفاصل

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