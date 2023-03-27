الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل 3 آخرين بالخصوص

حبس
حبس

قررت الدائرة الثامنة، محكمة جنايات شبرا الخيمة،  تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل شخص، والشروع في قتل 3 أخرين، باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأدوات "زجاجات مولوتوف وعصا خشبية"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات ومرافعة دفاع المتهمين في القضية رقم 793 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2020 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن .

كشف  أمر الإحالة الخاص أنه في يوم 23 / 1 / 2020، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية أن المتهمين “شعبان إ ”  عامل  ، و"ناصر ع " عامل،  ، و"محمد ل "،  عامل،   و"محمد م "،   عامل،  ، و"عبد الرحمن م "، عامل،  ، و"حسين م "،   عامل،  ، و"سید م "، عامل،  ، و"سيدة م " ، ربة منزل، مخلي سبيلها، ، قتلوا المجنى عليه "رمضان ناصر محمد يوسف"، عمداً مع سبق الإصرار.

 

واضاف  أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وأدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشار  أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخري تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم “ناصر م”، و "سناء م"، و"سيف م "، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأدوات المار ذكرها، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدى بحياتهم قاصدين قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

 

الدائره الثامنه محكمة جنايات محاكمة 8 متهمين ربة منزل قتل شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

«ابني عايش ولا ميت».. جعفر العمدة يثير التساؤلات في الحلقة الخامسة

ياسر جلال: علاقة مشروعة «متعوب فيه» ومكتوب بحرفية.. وأَعِد الجمهور بكثير من التشويق (حوار)

ضبط لمتهمين بإدارة صفحة على فيسبوك لبيع المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟