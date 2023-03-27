تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل 3 آخرين بالخصوص

قررت الدائرة الثامنة، محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل شخص، والشروع في قتل 3 أخرين، باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأدوات "زجاجات مولوتوف وعصا خشبية"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات ومرافعة دفاع المتهمين في القضية رقم 793 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2020 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن .

كشف أمر الإحالة الخاص أنه في يوم 23 / 1 / 2020، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية أن المتهمين “شعبان إ ” عامل ، و"ناصر ع " عامل، ، و"محمد ل "، عامل، و"محمد م "، عامل، ، و"عبد الرحمن م "، عامل، ، و"حسين م "، عامل، ، و"سید م "، عامل، ، و"سيدة م " ، ربة منزل، مخلي سبيلها، ، قتلوا المجنى عليه "رمضان ناصر محمد يوسف"، عمداً مع سبق الإصرار.

واضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وأدوات "زجاجات مولوتوف، عصا خشبية"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخري تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم “ناصر م”، و "سناء م"، و"سيف م "، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأدوات المار ذكرها، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدى بحياتهم قاصدين قتلهم، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.