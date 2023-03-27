المشدد والغرامة لعاطل بحوزته مواد مخدرة فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمعاقبة عاطل ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز ديرب نجم في القضية رقم 78 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 129 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعودعندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم عاطل، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

كشف أمر الإحالة أنه تم ضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة وذلك حال استقلاله سيارة، وبتفتيش السيارة تم ضبط 20 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، بالإضافة إلى 74 قطعة مجزأة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش وزنت 552 جرام، ومبلغ من المال وهاتفين محمولين ومحدث صوت.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.