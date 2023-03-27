مهند حسنى يتألق فى مسلسل الكتيبة 101 ويحصد اشادات ورواد السوشيال ميديا

تألق الفنان مهند حسنى منذ اللحظة الأولى فى مسلسل الكتيبة 101، حيث يقدم واحداً من أقوى أدواره التاريخية عبر شخصية الرائد رأفت، فظهر مهند فى أفضل حالاته الفنية، وتمكن من تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها التاريخية حيث أن الدور بمثابة تحدى كبير يخوضه هذا العام.

إشادة بدور مهند حسني في الكتيبة 101

مما أشاد جمهور السوشيال ميديا بالفنان مهند حسنى، حيث خلق مباراة رائعة فى الأداء فتعامل مع كل مشهد بمثابة «الماستر سين»، فنجح فى تقديم الشخصية ببراعة وإتقان كبير، وأبدع فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكه لتفاصيل الشخصية، وإبداعه فيها حتى أنه صار حديث مواقع التواصل الإجتماعى، متوقعين له بأن يكون الحصان الرابح فى دراما رمضان هذا العام.

وظهرت بداية التفاعل ولفت الأنظار إليه بعد أن أصيب مهند خلال أحداث الحلقه الثالثة، لتنفيذ مهمة فى قلب نفق كان يتضمن إرهابيين وعناصر تكفيرية، لتنجح قواتنا من القبض على أحد قياداته، وتابع، ثم ظهر الفنان مهند حسنى أيضًا أمس خلال أحداث الحلقه الرابعه، بأنه بخير وصحه وسلام وهو يرقد فى المستشفى خلال مرحلة التعافى والنقاء، فيزورهه النجمان عمرو يوسف وأسر ياسين لأطمئنان عليه وإمداده ببعض الكلمات والتعبيرات التحفيزيه للإستمرار على مشوار الكفاح جميعاً بأسلوب لايت كوميدى.

شخصية مهند حسني في الكتيبة 101

ويشار أن المخرج محمد سلامه هو الخلطه السحريه لنجاح مهند لهذا الكاركتر، حيث أن توظيفه بهذا الشكل، جاء مختلف تماماً عن أدواره السابقة، ليتفوق مهند على نفسه فى أداء المشاهد ببراعة، وظهر فى أفضل حالاته الفنية طوال الأحداث الذى تم عرضها آنذاك.

وفى سياق متصل، كان الفنان مهند حسنى نشر أمس، مجموعة صور له من مسلسل "الكتيبة 101"، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وأيضاً حسابه الشخصى على موقع الفيس بوك معلقاً: "الرائد رأفت" ونالت الصور على إعجاب العديد من المتابعين والجمهور.

وحيث جاءت أبرز التعليقات: "الدور جامد بالتوفيق، باشا مصر اللى بجد وصل، أداء رائع، احترافية عاليا، إيه ده كل دى كاريزما" وغيرها.

أبطال الكتيبة 101

وجدير بالذكر بأن مسلسل "الكتيبة 101" يعرض على قناة ON الفضائية فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن بطولة النجمان عمرو يوسف، آسر ياسين ويشاركهم فى البطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: النجم فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مهند حسنى مسلسل "الطاووس"بطولة الفنان جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغنى، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدى، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عنانى، وائل ترك وآخرين وهو من سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.