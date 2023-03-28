الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الضبعة

الحادث
الحادث

أصيب اليوم 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الضبعة وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلي مستشفى الضبعة المركزي.  


وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم: محمد سيد شعبان 25 سنة مصاب  باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالراس، أحمد سيد شعبان 14 سنه مصاب بكسر باليد اليسرى وكدمات،  علي عبد القادر محمود 18 سنه مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، محمود نايف محمد 58 سنه مصاب بكدمات بالضلوع وخلع بالكتف الايسر، عبد الله جمعه محمد 15 سنه مصاب بكدمات وسحجات بالجسم".

 

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  

اسماء المصابين إنقلاب سيارة ربع نقل طريق محور الضبعة مستشفي الضبعة المركزي حادث انقلاب سيارة

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