حملات مكبرة لإزالة أعمال التعديات البناء المخالف والتعديات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال مخالفة عبارة عن سور من الطوب الأبيض بالكيلو 57 بجوار مصانع الطوب، وكذا إزالة سور من الطوب الأبيض بطريق الجيش شارع مصنع المكرونة فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الابيض بقرية الوفاء والأمل.

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إزالة تعديات علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم عبارة عن أسوار بطريق عبد القادر البتروكيماويات تم إزالتها بالكامل.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحد العقارات بشارع الحسن والحسين بمتفرعات شارع 25 بطوسون عبارة عن صبة خرسانية وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح، فضلا عن إزالة تعديات عبارة عن أسوار و3 غرف بعزبة الروضة وكذا إزالة أسوار بعزبة البرنس قبلي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب وبالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة عبارة عن بناء أسوار على مساحة 500م بالحسينية قرية أبيس الثانية.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة 4 حالات تعدي عبارة عن أسوار ومباني على المنطقة الزراعية بعزب خورشيد والمراغي وعزبة يحيى فضلا عن إزالة حوائط مخالفة بشارع مصطفي كامل وكذا فك شدة خشبية مخالفة بالدور الأول علوي بعزبة التوفيقية وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

IMG-20230327-WA0011

IMG-20230327-WA0010

IMG-20230327-WA0009