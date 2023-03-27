سوق الكانتو الحلقة 5.. بداية قصة حب أمير كرارة ومي عز الدين

نجح مسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين في لفت الأنظار فور انطلاق أولى حلقاته، بالاضافة إلى تصدره مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لتصاعد أحداثه وإيقاعه السريع، خاصة وأن الجمهور ينتظر سوق الكانتو الحلقة 5 التي تشهد بداية قصة حب أمير كرارة ومي عز الدين ضمن الأحداث.

أحداث سوق الكانتو الحلقة 5

وانتهت الحلقة 4 من سوق الكانتو أمس على مشهد مقابلة “طه القماش” أمير كرارة ل “راوية” مي عز الدين داخل السوق عن طريق الصدفة، واثناء بحثها عن الدكان الأحمر، ومن المقرر أن تبدأ قصة حب الثنائي “طه وراوية” بداية من حلقة اليوم الخامسة.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو والإعادة

ويعرض سوق الكانتو الحلقة 5 على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويخوض مسلسل سوق الكانتو نخبة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، والمسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور قصة مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.