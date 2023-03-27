سوق الكانتو الحلقة 4.. أمير كرارة يلتقى مي عز الدين صدفة

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، العديد من المفاجآت وتوضيح العديد من الألغاز، مما جعل العمل الذي يعرض على dmc، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر “طه” أمير كرارة، برفقة جده “حسنين” عبد العزيز مخيون دخل مقر عملهم، ليتحدثون عن “صالح” أحمد صلاح حسني شقيق الأول، وأنه مرت 5 سنوات على غيابه عن طليقته “فاطمة” مها نصار وأن عمته “نبوية” سلوى عثمان تشعر بالحزن على ابنتها “فاطمة”، فيطمئنه “طه” أمير كرارة بأن “صالح” أحمد صلاح حسني سيعود ويرفض طلب جده بان يتزوج من “فاطمة”.



وفي سياق مختلف يصارح “يوسف” ابن مدام ماري التي طردت “راوية” مي عز الدين من العمل، بأنه معجب بها، لكنها ترفض الأمر وتشكره على تفهمها بأنها لا تبادله نفس الشعور وتعتبره بمثابة أخ فقط.

وتذهب “راوية” إلى سوق الكانتو للمرة الأولى، لتنتهي الحلقة باللقاء الأول بين “رواية” مي عز الدين و “طه القماش” أمير كرارة صدفة في السوق، ويسألها ان كانت تحتاج شيء خاصة وانها يبدو عليها بأنها غريبة عن المكان، لتخبره أنها ابنة أمين، فيتعجب “طه” بهذا الامر لتكشف لنا الحلقة الخامسة المقبلة سبب تعجب “طه”.



يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.



مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.