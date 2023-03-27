«سوق الكانتو» الحلقة 4.. أمير كرارة يقسم لشيخ الحارة عدم تورطه بحرق المخزن

كشفت الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من النجوم، ويعرض على شاشة dmc حصريًا، العديد من الأحداث الشيقة والجديدة.

وظهر “حسنين” عبد العزيز مخيون، في منتصف السوق، ليواجه المعلم “عوض” ضياء عبد الخالق، بسبب اتهامهم لـحفيد الأول “طه القماش” أمير كرارة، بحرق مخزن الأقمشة، وشهد “رشاد” فتحي عبد الوهاب ضد “طه” وهو الأمر الذي كان يستهدفه من البداية بمشاركة “عوض” بحرق المخزن بأنفسهم كمكيدة لـ “طه”.

ويجتمع “طه القماش” أمير كرارة وجده “حسنين” عبد العزيز مخيون، و"عوض" ضياء عبد الخالق، و “رشاد” فتحي عبد الوهاب، عند شيخ الحارة للحكم في أمر حرق المخزن، ويقسم “طه” بأنه لم يحرق المخزن، فيطالب “حسنين” أن يثبت “عوض” اتهامه لـ طه ويأتي بدليل على اتهاماته.

في سياق مختلف، يدبر “طه” أمير كرارة، للتخلص من رجال الخواجة جابر، بمساعدة أحد الأشخاص ورجاله، ويوافق هذا الشخص على الأمر بعد أن يتفق على أن يحصل على مبلغ مالي ضخم، لكن يبدو أن طه القماش يخطط لشيء آخر.



يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.



مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.