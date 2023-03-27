«سوق الكانتو» الحلقة 4.. مى عز الدين تعنف والدها بسبب هجره لها منذ الطفولة (فيديو)

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عبر قناة دي إم سي الفضائية، العديد من الأحداث المهمة والشيقة.

ووافقت النجمة مي عز الدين، التي تجسد دور “راوية”، على مقابلة والدها والتي كانت مقاطعة له منذ سنوات بسبب تركه لها ولوالدتها بسبب زواجه من فتاة أخرى، وذلك بعد أن أبلغتها والدتها التي تجسد دورها النجمة شيرين بأنه يريد مقابلتها.

وعبر والد مي عز الدين “راوية” عن شوقه لها وتعاملت معه بجفاء شديد وعاتبت بسبب غيابه لسنوات منذ سنوات عديدة وطلب من السماح وهو نادم على مافعله منها لكنها رفضت.

ويعرض مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة عبر شاشة قناة DMC دي إم سي الفضائية بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.

ويعرض البث الأول لمسلسل سوق الكانتو في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة DMC الفضائية العامة ويكون ميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتعرض منصة watch it الرقمية مسلسل سوق الكانتو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

مسلسل "سوق الكانتو" من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.