الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ختام دورة المقبلين على الزواج بمعهد الرعاية والتربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتم معهد الرعاية والتربية أمس، الدورة التدريبة السادسة والثلاثين للمقبلين على الزواج بعنوان «استعد للارتباط».

شارك في الدورة التي أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ١٥٩ من المقبلين والمقبلات على الزواج، وبحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل المعهد، و أ.د. مجدي إسحق الأستاذ بقسم الإرشاد الأسري بالمعهد، وسلم نيافته المشاركين شهادات إتمام الدورة.

ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة التدريبية السابعة والثلاثون في الفترة من ٣٠ إبريل حتى ٢٨ مايو، ويتيح المعهد أيضًا الاشتراك بالدورة التدريبية (online) لأبناء الكنيسة بالمهجر عبر الموقع الخاص بالمعهد. 

◄دورات المشورة

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ وذلك عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتطبيقه شرطا أساسيا ولجأت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهه مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الأعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤوليات والأدوار.

وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية، وهي دورات ينظمها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقي أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.

الأنبا موسى أسقف الشباب اسقف الإرشاد الأسري الانبا موسي أسقف الانبا موسي الدورة التدريبة الدورة التدريبية اسقف الشباب

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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