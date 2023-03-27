الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز الداخلة يوجه رؤساء القري بالمرور على المخابز بالوادي الجديد

رئيس مركز الداخلة
رئيس مركز الداخلة

وجه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الاثنين، رؤساء القري بالمرور على المخابز للإطمئنان على جودة رغيف العيش المقدم للمواطنين بالتعاون مع مفتش التموين بكل قرية بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف الطماوي بإعداد تقارير أسبوعية لكافة المخابز وعدد اوزان الدقيق بكل مخبز ومتطلبات كل قرية من المخابز، مدعومة بالطاقة الانتاجية لكل مخبز وأعداد المواطنين الموجودين بكل قرية لدراسة إتاحة وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات من حيث الوزن وحجم الرغيف، وكذلك متابعة الأسواق والمنافذ الخاصة بالوحدات المحلية ومدي توافر الخضر والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال رئيس مركز الداخلة إنه تم توفير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ امركز ومدينة الداخلة التابعة للوحدة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الزراعة بالوادي الجديد، عن توفير خضروات وفاكهة طازجة للبيع بسعر التكلفة بمقر المديرية، بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم برفع المعاناة عن المواطنين، وخفض أسعار الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، والعمل على محاربة ظاهرة غلاء الأسعار واحتكار التجار لأسواق الخضروات والفواكه والتحكم فى أسعارها لما يزيد من العبء على المواطنين، حيث قامت الإدارات المختصة بتوفير شحنات من المنتجات الطازجة لموظفي المديرية ومواطنى مدينة الخارجة بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المديرية تحرص على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال شهر رمضان بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المديرية لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.

رئيس مركز ومدينة الداخلة المرور على المخابز للإطمئنان على جودة رغيف العيش محافظ الوادي الجديد اوزان الدقيق المحابز حجم الرغيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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