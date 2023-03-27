الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 23 متهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 23 متهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

جهات التحقيق المختصة حبس 23 متهما نشر أخبار كاذبة

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