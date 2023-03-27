كيف تتجنب ضعف الإنتاجية في العمل خلال شهر رمضان؟

صيام شهر رمضان قد يكون من الأمور الصعب على الكثيرين، فاختلاف مواعيد تناول الوجبات وكذلك مواعيد النوم قد يسبب ضغطًا كبيرًا على بعض الأشخاص الأمر الذي قد يؤثر على الإنتاجية في العمل.

“الدستور” يرصد في السطور التالية مجموعة نصائح للتعامل مع ضغط طول ساعات الصيام والحفاظ على عدم تأثر إنتاجية العمل بها…

خطط لها والتزم بها

يعاني الجميع خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم خاصة أن أجسادنا لم تتأقلم بعد على الصيام وتغيير أوقات النوم والعمل بدون طعام أو وجبات خفيفة لتنشيطنا وإراحتنا بينما نرصد، لذلك قد يكون من الجيد كتابة جدولك اليومي وتضمين جدول زمني معقول يمكنه التعامل مع التغييرات التي يجلبها رمضان.

حتى القيلولة القصيرة التي تحتاجها بعد العودة إلى المنزل من يوم عملك الطويل، يجب تحديدها مسبقًا، لكن يجب أن تقصر قيلوتك على ساعة ونصف على الأكثر لأننا لا نريد أن نقضي اليوم بأكمله نائمين.

لا تقسو على نفسك

ارتبط شهر رمان المبارك في عقولنا بالميل إلى الاسترخاء والراحة، وبينما نتمنى أن يكون ذلك ممكنًا فإن العمل لا يتوقف.

ولتجنب الضغوط حاول التوقف عن نمط التسويف بتلاوة شعارك لتحفيز نفسك على إنجاز الأمور والاستفادة من وقتك بكفاءة، ثم امنح نفسك بعض الفضل، واعتقد أنه يمكنك فعل ذلك حتى بعد انتهاء شهر رمضان، ستندهش من النتائج .

الحد من تناول الأطعمة السكرية

يمكن للحلويات أن تضعك في مزاج جيد فإنها ستجعلك أقل إنتاجية، نعلم جميعًا كيف يمكن أن نحصل على كسول بعد اندفاع السكر، لكن لا داعي للذعر، يمكنك تناول حلوى صغيرة عدة مرات في الأسبوع بدلاً من عدم تناول أي حلويات على الإطلاق.

لكن احتفظ بالحلويات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع عندما تكون في المنزل مع عائلتك حيث تستمتع بأحدث العروض الرمضانية.