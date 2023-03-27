الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إسكان الشيوخ» تناقش مقترحًا بتطوير منطقة النجوم بحى بولاق الدكرور.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اجتماعين اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن تطوير منطقة النجوم بحى بولاق الدكرور".

كما تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، فى اجتماعها الثانى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبدالمحسن محمد بشأن قيام الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بتحقيق القيم الجمالية في الفراغات العمرانية بمدن وقرى محافظة الدقهلية وإزالة التشوهات العشوائية والتلوث البصرى بها كنموذج يعمم على كافة محافظات الجمهورية"، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة.

ويستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الإثنين، مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لتطبيق المادة رقم ۸۲ للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الحياة الاجتماعية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق القومي للتنسيق الحضاري النائب هشام سويلم ذوى الاحتياجات الخاصة رئيس مجلس الشيوخ

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