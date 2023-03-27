الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيطاليا تستعيد توازنها بثنائية في شباك مالطا بتصفيات يورو 2024

مباراة إيطاليا ومالطا
مباراة إيطاليا ومالطا

استعاد منتخب إيطاليا توازنه بالفوز على منافسه مالطا بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق ماتيو ريتيجوي، قبل أن يضيف الفريق الإيطالي الهدف الثاني من خلال النيران الصديقة، بعدما سجل ماتيو جويلومييه هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، في الدقيقة 27.

وكانت إيطاليا قد خسرت مباراتها الأولى في التصفيات المؤهلة إلى البطولة، أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي.

بتلك النتيجة، حصد منتخب إيطاليا 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف إنجلترا المتصدرة بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب مالطا بدون نقاط.

منتخب إيطاليا منتخب مالطا تصفيات يورو 2024 ماتيو ريتيجوي

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